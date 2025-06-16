غسل أموال بـ 130 مليون جنيه، ضبط تاجر مخدرات بمطروح

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بتهمة غسل أموال قُدرت بـ130 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، قام بغسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء طابع قانوني زائف عليها.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات أرباب السوابق في جرائم المخدرات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجار العرض على النيابة العامة.

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