لوحة عربيتك باسمك، مصدر أمني يكشف إجراءات وخطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة.. وكيفية اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك؟

مازال هواة اللوحات المعدنية المميزة، يبحثون عن اقتناء لوحة معدنية تحمل اسمه أو اسم شركته أو رقم مميز بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وعلى مدار الفترة الماضية شهدت منافسات كبيرة على بعض اللوحات المعدنية التي تجاوز سعرها أكثر من مليون جنيه.

ويقدم البعض خلال شهر رمضان المعظم على شراء لوحات معدنية مميزة، ونوضح إجراءات وخطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة 2025.

شروط شراء لوحة معدنية مميزة فى شهر رمضان 2025

وقال مصدر أمنى: تخضع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

وحول المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة؛ أوضح المصدر، أن حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور تعود إلى من له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم، وتحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف، ومن حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

بوابة مرور مصر

وتقدم “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة، كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك، الأمر يتطلب بعض الخطوات منها الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.

وعقب ذلك يتم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم يتم إضافة الأرقام والحروف التي يتم اختيارها من قبل الشخص الراغب في شراء اللوحة المعدنية، بعدها يتم إدراج اللوحة في أقرب وقت في المزاد، وفي حالة وقوع المزايدة على أحد الأشخاص؛ يسدد القيمة عبر الفروع البنكية أو بواسطة الكروت الائتمانية.

وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية الحصول على لوحة معدنية مميزة عبر الدخول في مزايدة وبيعها لأعلى سعر.



خطوات شراء لوحة معدنية مميزة فى شهر رمضان 2025

- دخول طالب اللوحة المميزة على موقع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية وتسجيل الدخول بحساب شخصي للقيام بعملية الربط مع بريده الإلكتروني.

-اختيار اللوحة المفضلة للمزايدة عليها من داخل "لوحات متاحة للمزايدة" والمرغوب في شرائها.

- سداد قيمة تأمين اللوحة عن طريق كارت الائتمان الخاص بطالب الخدمة، ويبدأ المزايدة مع الآخرين ويجب أن يكون المبلغ أعلى من القيمة الحالية للوحة بمقدار الحد الأدنى لرفع المزايدة على هذه اللوحة.

- يتلقى طالب الخدمة رسالة في حالة قيام شخص آخر برفع السعر ولديه رغبة في الشراء، في هذه الحالة يتم زيادة الرقم الشرائي لدى طالب الخدمة.

- يتم إغلاق باب المزايدة خلال مدة محددة وبيع اللوحة لصاحب أعلى سعر.

- اختيار وحدة المرور التابع لها الطالب والتوجه لاستلام اللوحة المميزة منها بعد إتمام السداد وفي حالة عدم فوزك بالمزاد على اللوحة يكون مبلغ التأمين متاح مرة أخرى في بطاقتك تبعا لشروط البنك مصدر البطاقة وذلك لضمان جدّية المزايد.



وفي حالة الحصول على اللوحة يتم خصم مبلغ التأمين من ثمن اللوحة، أما في حالة عدم الحصول على اللوحة يتاح مبلغ التأمين المحجوز على البطاقة مرة أخرى في الفترة التي يحددها البنك مصدر البطاقة.

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