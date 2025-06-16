المؤبد لسائق توك توك متهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، السجن المؤبد لسائق توك توك لاتهامه بقتل زوجته بعد وصله تعذيب خنقًا، وذلك لشكه في سلوكها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "إسلام ع ن ع" ٢٩ سنة - سائق توك توك - مقيم: عبد المنعم رياض مدينة السلام ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٢٨٥٠٤ لسنة ٢٠٢٤ ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ١٩٤٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/١٧ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل المجني عليها "فيفيان إبراهيم عماد" عمدًا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم على ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض حبل وما أن ظفر بها حتى عاجلها بعدة ضربات وكيل يديها وأرجلها وضغط بيده على عنقها خانقًا إياها، قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

تحريات المباحث وضبط المتهم

وأكدت التحريات السرية للرائد مينا عاطف إبراهيم كامل - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة سابقًا - أنها دلته لتشكك المتهم الدائم في سلوك المجنى عليها، وحال دلوفه لمسكنه تناهى الى سمعه تحدث زوجته مع رجل مجهول: فتيقن من خيانتها له، وحال معاتبته لها، إشتد الحديث فيما بينهم بتعدى عليها بالضرب وكبل أيديها وأرجلها وحال إستغاثتها قام بتطويق عنقها بيده حتى زهقت روحها.

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