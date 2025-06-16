القصة الكاملة لمصرع 4 عمال وإصابة 2 في انهيار مدخنة مصنع بالصف (فيديو)

شهدت قرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف حادثا مؤلما بعد انهيار مدخنة مصنع على عدد من العمال، مما أسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وتبين من الفحص أنه أثناء راحة عدد من العمال أمام مصنع الطوب الطفلي انهارت عليهم مدخنة من مبنى المصنع، مما تسبب في وفاتهم أسفل الأنقاض.

واستمع فريق من المباحث العامة بالجيزة، لأقوال شهود العيان على واقعة سقوط مدخنة داخل مصنع طوب، وتم العثور أسفلها على 7 مصابين و4 وفيات بمنطقة عرب أبو ساعد التابعة لمركز شرطة الصف، تم نقلهم لمستشفى ١٥ مايو.

لحظة انتشال الضحايا من أسفل المدخنة

وحصلت فيتو على فيديو يرصد لحظة انتشال الضحايا من أسفل المدخنة على أيدي زملائهم من العمال الآخرين.

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط سقف مصنع طوب علي العمال وبالانتقال تبين سقوط مدخنة بطول 50 مترا بشكل مفاجئ مما تسبب فى وفاة الضحايا الذين تم انتشالهم من أسفل الأنقاض بينما، وجارٍ البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع انهيار داخل مصنع طوب بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وتمكنت القوات من انتشال 4 جثث وإنقاذ مصابين اثنين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا أسفل الأنقاض.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة سقوط مدخنة بارتفاع 50 مترًا بشكل مفاجئ فوق عدد من العمال، ما أدى إلى مصرعهم في الحال.

هوية الضحايا المصابين والوفيات

وتوصلت التحريات إلى هوية الضحايا الذين تبين أن أغلبهم من قرية المتانيا بمدينة العياط، والمتوفين هم: اسماعيل عبد المحسن جنيدي، أحمد حنفي شومان، اسماعيل عبد الحافظ، احمد جوهر.

كما تبين أن المصابين هما: وليد أحمد عيد وإسلام أحمد عيد.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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