إيران بدأت الحرب

جملةٌ من التناقضات والأفكار والآراء والتعاطي المتباين حول ما يجري في المنطقة تشير إلى أن الصدمة التي صاحبت الضربات الصهيونية الأولى وضعت الجميع، كبارًا وصغارًا، في مأزق عدم اليقين.

بدأت طهران ضربتها إلى الكيان الصهيوني بعد ساعات من الانتظار، وقد بدا للوهلة الأولى أن ضرباتها موجعة أيضًا على الرغم من كل محاولات الكيان تغييب الحقيقة فيما يجري على الأرض المحتلة.

مواقع التواصل الاجتماعي قدمت فيديوهات من داخل الكيان لمبانٍ متهدمة ومظاهر خراب كبيرة في منشآت قريبة من وزارة دفاع العدو، ليتأكد لنا من جديد أنك في عصر الإعلام الاجتماعي يصعب عليك إخفاء الحقيقة كاملةً.

وصول الضربات الإيرانية إلى مواقع عسكرية حساسة وإلى مناطق سكنية تحيط بوزارة الدفاع وصولًا إلى ما تردد عن حادث أمني خطير ومحاولات تفسيره بوصول أحد الصواريخ إلى موقع نووي صهيوني.. كل هذا يعني أننا أمام حرب لن تكون من طرف واحد أبدًا، وربما تنزلق المنطقة كلها إلى ما هو أبعد مما نحن عليه.

محاولات الكيان الصهيوني القول إن دفاعات أصدقاء في المنطقة -إشارة إلى دول عربية- وحديث إيران حول عدم ترددها في ضرب أي مواقع تساهم أو تساعد الكيان في حربه ضد إيران يعني أننا أمام سيناريوهات مفتوحة.

مطالبات غربية شاذة لإيران بضرورة ضبط النفس، وهو ما رد عليه وزير خارجيتها بأن تلك المطالبات غير مبررة، ترامب الذي أعلن صراحة أن قواته تشارك في صد الهجمات الإيرانية على الكيان هو نفسه من قال قبل ذلك إن أمريكا لا علاقة لها بالموضوع.

في الساعات الأولى للحرب مع تمادي الكيان الصهيوني في توجيه ضرباته من دون رد يُذكر من طهران كان الرئيس الأمريكي يتباهى بأن إدارته كانت على علم بدقائق الأمور، وهو ما يتماشى مع شخصية ترامب الأكثر شذوذًا.

الذين أسعدتهم مشاهد الدمار في إيران والذين تفاخروا بما يجري سواء داخل أمريكا أو الكيان أو دول عربية -للأسف الشديد- هم أنفسهم الذين أذهلهم الرد الإيراني طوال ليلة عاشها الكيان داخل الخنادق.

إيران الآن لم يَعُد لديها ما تخاف عليه، خصوصًا أن الحديث الآن عن القضاء على النظام الإيراني، وأصبحت القضية بالنسبة إليهم قضية حياة أو موت، لا طرق وسط ولا مفاوضات حتى تضع الحرب أوزارها، ويضع المنتصر شروطه.

وإيران قوة إقليمية إذا ما خرجت من هذه الحرب مهزومة مأزومة فإن ذلك يعني خسائر فادحة لكل المحيط الإقليمي، إذ إن مجرد تخيُّل المنطقة بلا إيران يعني أن هذا الفراغ لن يسده إلا الكيان الذي يتمدد الآن في سوريا ولبنان، إضافةً إلى محاولته التهام غزة التي تقاوم.

قلنا، وما زلنا نكرر، إن وجود قوى مقاومة في المنطقة يعني خلق حالة اتزان، أما أن يتم إخلاء المنطقة كلها لصالح الكيان فإن هذا يعني أن المحيط العربي لإيران سيعيش أسوأ حالاته عندما يجد نفسه أسيرًا للكيان الصهيوني.

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