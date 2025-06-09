فاروق حسني صاحب المتحف الكبير

حكى الفنان فاروق حسني أحد أهم وزراء الثقافة في مصر قصة ظهور فكرة المتحف الكبير، وكيف بدأت هاجسا مخيفا إلى أن أصبحت حلما قابلا للتطبيق، ثم ظهوره إلى النور بعد سنوات طويلة خصوصا وأن قيام ثورة يناير 2011م كانت سببا في توقف الحلم.



قال فاروق حسني إنه كان كلما زار متحف التحرير أصيب بحالة إحباط شديدة، متحف يصعب ترميمه ويصعب تجديده بشكل حقيقي، كل ما فيه يحول دون ذلك، سواء بسبب ضخامة التماثيل أو زحام الآثار فيه بشكل يحول دون ذلك.



وظل فاروق حسني يراوده حلم التجديد إلى أن كان في مهمة بباريس، وعند زيارته لمعهد العالم العربي وأثناء تناوله العشاء مع مديره سأله الرجل: ماذا ستفعلون بالمخزن لديكم في إشارة إلى متحف التحرير.. يقول حسني: شعرت بجرح كبير.



قال فاروق حسني لمضيفه: ألا تعلم أننا سننشئ أكبر متحف في العالم.. هكذا ولدت فكرة المتحف الكبير، وخرجت من "طق الحنك" إلى واقع سنشهد افتتاحه قريبا، بعد سنوات من الدراسة والإعداد وحتى ظهوره واقعا مصريا عظيما.



قال حسني: استمرت دراسة الجدوى أربع سنوات وعندما تسلمناها أعلنا على العالم إن أعظم مكان في العالم يحتاج إلى أعظم متحف في العالم يتحدى الأهرامات، بالطبع كان المقصود وضع التحدي مستفزا لعباقرة العالم في العمارة للاشتراك.



تقدم لنا 1557 بيت عمارة للتصميمات في العالم، تم اختيار ثلاثة منها ومن الثلاثة تقرر اختيار واحد، ثم قامت ثورة يناير ليتوقف الحلم سنوات، حتى شرعنا في البدء ومن ثم كانت سنوات البناء إلى أن جاء اليوم الذي سنرى فيه حلم فاروق حسني المدعوم من الرئيس مبارك واقعا ملموسا.



المثير فيما حكاه فاروق حسني أن كل خطوة أخذت حقها من الدراسة والتدبر والبحث عن تمويل، ثم اختيار البناة بعناية تتوافق مع الموقع التاريخي والحضاري، دون التورط في عجلة لا يكون بعدها إلا الندامة وخسارة كل شيء.



إن المشروعات العظيمة هي التي تأخذ حقها من الدراسة وإسناد الأمر إلى أهله والعمل وفق آليات علمية وبخطوات مدروسة دون "فهلوة" لا تخلف إلا مشروعات يدفع ثمنها أجيال قادمة ولا تقدم للوطن إلا أمثلة لإسناد جاد الأمور إلى الهواة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.