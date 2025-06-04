مادلين.. سفينة ضد الجبروت

مادلين.. سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية كما أطلق عليه نشطاء أوروبيون، انطلقت مادلين من أحد مواني جنوب إيطاليا، وتحمل على متنها اثنتي عشر ناشطا أوروبيا تحركوا مع بداية هذا الشهر قاصدين غزة في رمزية إنسانية لفكر حصارها ووقف المذابح فيها.



جيش العدوان الصهيوني أعلن أنه أعد أكثر من سيناريو للتعامل مع السفينة، ولم يعلن عن تفاصيل، النشطاء قالوا أمام كاميرات العالم إن سفينتهم محملة بالغذاء وإن تحركهم سلمي، وأنهم يعلمون حجم المخاطر التي قد يتعرضون لها.



قالت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إن خطر الصمت والسكوت على المذابح وحرب التجويع أكبر بكثير من كل الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء رحلتهم الإنسانية لتعرية الكيان وما يقوم به أمام العالم من حرب إبادة ممنهجة وبصمت أوروبي ودعم أمريكي.



المثير أن أوروبا الاستعمارية هي ذاتها أوروبا التي تنتفض من أجل الإنسانية، والعرب المقتولون بنيران الكيان الصهيوني هم أنفسهم العرب المحبوسون بأوامر حكامهم، وهم الصامتون على القتل والذبح وعلى وأد الأطفال وحرق النساء.



العرب الذين يعانون ويلات حرب إبادة جماعية هم أنفسهم العرب الساكتون على الحق والقابعون في بيوتهم وخلف جدران معتقليهم، لا يحركون ساكنا ولا ينتفضون وكيف ينتفضون ونيران الديكتاتوريات تحيط بهم من كل جانب.



أوروبا التي مارست القتل فينا تاريخيا هي نفسها أوروبا التي تتحرك الآن في عرض البحار وتواجه الأخطار من أجل التأكيد على إنسانيتها، ومن أجل الحق الذي يرونه ولا نراه، الذي يدافعون عنه ونحن في القلب منه لا ندافع ولا نملك حتى حق الصرخة.



مادلين ليست مجرد سفينة صغيرة تنتفض ضد الجبروت الصهيو-أمريكي، مادلين حالة إنسانية ملهمة تقول للعالم الساكت لن نصمت حتى لو كان الثمن قصفنا، كما فعل الكيان الصهيوني من قبل مع جماعات الحرية والسلام التي تحركت لإنقاذ غزة وأهلها.



مادلين.. سفينة ليس فيها خطباء مساجد ولا قساوسة، مادلين سفينة تحمل قلوب اثنتي عشر إنسانا أعلنوا العصيان ضد القتل والذبح والحرق والتجويع، جماعة من لحم ودم، من قلوب زرع الله في قلوبهم شجاعة الانتصار للحق وللإنسانية.



ومادلين ليست مدعومة بأموال عربية والنفط الذي يحركها لا يمكن أن يكون عربيا، فالنفط خان مثلما خان الإنسان العربي قضية إنسانية ليست بحاجة إلى جهاد ولا صواريخ ولا دانات، قضية بحاجة إلى قلوب بشرية تعرف أن الإنسان خلق لكي يعيش آمنا سالما.

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