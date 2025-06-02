بيراميدز.. خيانة غير مشروعة

على مقهى يحظى بعدد كبير من رواد مشاهدة مباريات كرة القدم المهمة، تابعت عبر شاشة ضخمة مباراة بيراميدز وصن داونز، لاحظت أن الحضور كبير، وأنهم بين مشجع لفريقنا المصري ومؤيد لفريق جنوب إفريقيا.

أدهشتني بعض الملاحظات؛ الأهلاوية يشجعون بحرارة الفريق الذي فاز عليهم منذ فترة غير بعيدة، يشجعون بلا هوادة فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضد بيراميدز المصري، بينما ترتفع حرارة تأييد بيراميدز من جمهور الزمالك.

ولأنني لست ضليعًا في مثل هذه الأسرار، بدأت أتساءل عن هذا السر الغريب، فقال لي قائل إن الزملكاوية يرون في فوز بيراميدز أكثر من مساحة راحة؛ فهو إن فاز، فإنه ينافس الأهلي على الألقاب، إضافة إلى أن فوزه سيجعل لاعبيه في مباراة نهائي الكأس غير مبالين بها بسبب أفراحهم، وضياع وقت التجهيزات الفنية عليهم، وبالتالي يصبح الزمالك هو الأقرب للفوز ببطولة الكأس.

بينما يشجع الأهلاوية فريق جنوب إفريقيا لأنهم يرون في صن داونز حميمية رياضية أكثر من تلك التي يرونها في بيراميدز، أضف إلى ذلك أن فوز فريق صن داونز يعني عدم منافسة الأهلي من أندية مصرية!

لم أفهم كيف للمرء أن يوزع انتماءاته هكذا، فأنا مصري أهلاوي وليس العكس؛ جئت لمؤازرة فريق مصري ضد فريق آخر، وبالأمس كنت أشجع باريس سان جيرمان ضد الإنتر لأن الفريق الباريسي مملوك لإدارة عربية قطرية.

ربما أكون من الجيل القديم الذي يرى في البطولات الرياضية فرصة لإعلاء شأن بلادنا مصريًا وعربيًا، وربما لم أكن أتصور أن يكون هناك مصريون يعلنون على الملأ أنهم يشجعون فريقًا أجنبيًا ضد فريق مصري، ولكنها الكرة!

في عالم الكرة تتغير الانتماءات بشكل لا علاقة له بوطن، فالوطن في كرة القدم يذهب بعيدًا عن فكرة الوطن بمعناه الذي تربينا عليه، الانتماء الذي عرفناه يبدأ بحدود قريتك ويتمدد إلى حدود وطنك مصر، ثم يتوسع ليشمل حدود وطنك العربي، فإن لم يكن، فإن انتماءك الإفريقي مسألة لا لبس فيها.

في كرة القدم ترى مصريًا يشجع فريقًا أجنبيًا من كل قلبه وهو يلاعب فريقًا مصريًا، ولا يخجل من ذلك، بل يفعل ذلك على قارعة الطريق دون غضاضة أو إحساس بالخيانة.. نعم، كنت أنظر إلى من يشجعون فريقًا أجنبيًا ضد فريق مصري على أنها مسألة تدخل في دائرة الخطر الكبير، ورغم كل ذلك فقد حمدت الله أن فاز فريقنا المصري.. فريق بيراميدز.

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