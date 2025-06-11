أخبار الفن اليوم: تامر حسني يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله، وظهور مؤثر لـ يوسف فوزي، توفيق عكاشة يكشف كواليس غلق قناة الفراعين ومصيرها

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الأزمة الصحية التي تعرض لها نجل الفنان تامر حسني.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

يتواجد في الوقت الحالي آدم نجل النجم تامر حسني بالعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية أجرى على إثرها أكثر من عملية جراحية.

استأنف النجم ياسر جلال تصوير أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” اليوم الأربعاء داخل شقة بوسط القاهرة والتي يستخدمها كاست المسلسل “ديكور للعمل”.

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن قناة الفراعين أغلقت بقرار إداري من السلطة المختصة وأقمت دعوى قضائية في القضاء الإداري وكان وقتها المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة والدائرة التي حكمت بإعادة بث القناة، ولكن لم تترك الفرصة لتنفيذ الحكم وحتى الآن الحكم لم ينفذ".

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن موقفه الحالي من العودة إلى الشاشة مجددًا بعد فترة غياب طويلة، وحقيقة رفضه العمل بقناة الحياة.

تصدر اسم الفنان يوسف فوزي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في لقاء إعلامي مؤثر كشف فيه عن تفاصيل حياته اليومية ومعاناته مع مرض الشلل الرعاش، الذي تمكن منه بشكل واضح.

كشف الفنان تامر حسني، عن التفاصيل الكاملة لتعرض نجله آدم لأزمة صحية أدت إلى إجرائه عمليتين جراحيتين بعد إصابته بانفجار في الزائدة الدودية.

كشف الفنان ماجد الكدواني عن لحظة فارقة في حياته، بدأت بـ"رفض الغش" وانتهت بحلم ملايين الشباب: الوقوف على خشبة المسرح.

كشف الفنان ماجد الكدواني عن تجربة مرعبة عاشها خلال تواجده في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك خلال لقائه ببرنامج "فضفضت أوي" الذي يقدمه الإعلامي معتز التوني على منصة "Watch It".

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

شهد مقر حزب التجمع بالقاهرة اليوم الأربعاء، الموافق 11 يونيو، فعاليات صالون "إبداع المرأة المصرية"، الذي استضاف أصواتًا نسائية من غزة، شابات وسيدات، نقلن صورة الحصار والمعاناة التي يعشنها تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي. لم تكن هذه الأصوات مجرد كلمات تُلقى، بل كانت سلاحهن الوحيد لمواجهة الدمار ومحاولة تغيير الصورة النمطية عن غزة، مستخدمات بلاغة الكلمات وقوة الأشعار.

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