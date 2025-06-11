ياسر جلال يستأنف تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر"

استأنف النجم ياسر جلال تصوير أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” اليوم الأربعاء داخل شقة بوسط القاهرة والتي يستخدمها كاست المسلسل “ديكور للعمل”.

قصة مسلسل للعدالة وجه آخر

ويلعب ياسر جلال شخصية مذيع يفتح ملف تجارة بيع الأعضاء البشرية، ويتم مطاردته من قبل بعض رجال الأعمال وتلفق له قضية قتل.

وتشهد أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر جريمة قتل يتهم فيها ياسر جلال، ويبدأ في البحث عن دليل براءته بطرق كثيرة، وتنقلب أحداث العمل رأسا على عقب بعد جريمة القتل.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر

ويشارك في مسلسل للعدالة وجه آخر بجانب ياسر جلال كل من نوران ماجد، أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

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