ماجد الكدواني: رفضت الغش فأصبت بإصابة غيَّرت حياتي

كشف الفنان ماجد الكدواني عن لحظة فارقة في حياته، بدأت بـ"رفض الغش" وانتهت بحلم ملايين الشباب: الوقوف على خشبة المسرح.

هدية مقابل الغش والرفض كان له ثمن!

وروى ماجد الكدواني، في تصريحات خلال ظهوره في برنامج "فضفضت أوي" مع الإعلامي معتز التوني، على منصة “واتش ات”: “كنت في المدرسة، وصاحبي عرض عليا عربية هدية لو غشّشته في الامتحان، رفضت فورًا وفي نفس اليوم، اتصبت إصابة غريبة غيّرت حياتي تمامًا!”.

وأوضح أنه لم يكن يستوعب في ذلك الوقت لماذا حدث له ذلك، خصوصًا أنه اختار الصواب، لكن الحكمة تجلت لاحقًا، معقبًا: "بعد سنين عرفت إن الإصابة دي كانت سبب دخولي معهد فنون مسرحية".



من كلية الفنون إلى خشبة المسرح.. مصادفة قادت إلى الشغف

وأضاف الكدواني: "دخلت كلية فنون جميلة، وهناك وبالصدفة شاركت في عرض مسرحي، وأول ما وقفت على الخشبة.. قلبي تعلق بالمسرح".

وأكمل أن لجنة من معهد الفنون المسرحية حضرت العرض، وأعجبوا بأدائه وطلبوا منه التقديم فورًا. وكانت تلك آخر سنة يُسمح له فيها بالتقديم.



الإصابة القديمة تفتح باب المستقبل

ولفت: “طريق المعهد لم يكن سهلًا، فكان علي إجراء كشف طبي للالتحاق”، متابعا: "روحت أقدّم، وكان لازم أعمل كشف جيش وخرجوني بسبب نفس الإصابة القديمة اللي كنت مش فاهم حكمتها، وكأن كل حاجة كانت مترتبة!".

"القدر خلق لي طريق ماكنتش حتى بحلم بيه"

واختتم ماجد الكدواني حديثه بكلمات ملهمة: "من إصابة كنت شايفها ظلم، لحلم ناس كتير بتتمناه، القدر لما يتدخل، بيخلق لك طريق ماكنتش حتى بتحلم بيه".

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