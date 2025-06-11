تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

نجل تامر حسني، وجه الفنان تامر حسني، رسالة اعتذار للمطرب الشعبي محمد شاهين لعدم حضوره حفل زفافه على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني بسبب مرض نجله “آدم”.

ونشر الفنان تامر حسني، عبر ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام دعاء المطرب محمد شاهين بالشفاء لنجل نجم الجيل وقال فيها: "يارب اشفي آدم تامر حسني واحفظه اللهم أمين يارب العالمين دعواتكم بالشفاء العاجل يارب".

ليرد تامر حسني قائلا: "متشكر يا عريس يا جميل سامحني مرض ابني وعملياته كنت سبب عدم مجيئي فرحك، بارك للعروسة ربنا يحرسكم ويسعدكم".



وسارع المطرب محمد شاهين للرد على اعتذار تامر حسني وكتب على “إنستجرام” قائلا: "حبيبي يا تامر ربنا يطمن قلبك عليه وما تشوفش حاجة وحشة وهيبقى زي الفل يارب غن شاء الله.. ممكن تدعوا له يقوم بالسلامة".

تدهورت الحالة الصحية للابن الأصغر للفنان تامر حسني "آدم"، وقرر الأطباء إدخاله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني، عن تفاصيل الحالة الصحية للصغير، وأكد أن الطفل "آدم" الذي لم يتم عامه السابع، قد أصيب بآلام شديدة بجانبه الأيمن، واستمر الألم عدة ساعات.

وأوضح بحسب "العربية.نت" أنه وبعد انتقاله إلى المستشفى اكتشف الأطباء وجود تضخم بالزائدة الدودية.

كما تابع المصدر أنه تم إجراء جراحة عاجلة للطفل لاستئصال الزائدة، وتحسنت حالته بشكل بسيط، إلا أنه تعرض إلى مضاعفات كبيرة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة مرة أخرى.

أيضا أوضح أن الصغير ما زال يحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وهو متواجد بالمستشفى برفقة والدته وبعض أفراد أسرته لحين استقرار حالته.



وناشدت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها وجمهورها الدعاء لابنها "آدم"، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسّر أمره، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يُضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموّه. اللهم اجعل مرضه كفارة وطَهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

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