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ثقافة وفنون

توفيق عكاشة يكشف كواليس غلق قناة الفراعين ومصيرها؟ (فيديو)

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن قناة الفراعين أغلقت بقرار إداري من السلطة المختصة وأقمت دعوى قضائية في القضاء الإداري وكان وقتها المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة والدائرة التي حكمت بإعادة بث القناة، ولكن لم تترك الفرصة لتنفيذ الحكم وحتى الآن الحكم لم ينفذ".

 

أعباء مالية كبيرة لإعادة بث قناة الفراعين

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حافظ الميرازي عبر قناته على "يوتيوب" أن الأعباء المالية لتشغيل القناة حاليا أكبر بكثير من ذي قبل، وكل المعدات والأجهزة الخاصة بقناة الفراعين متحفظ عليها بمدينة الإنتاج الإعلامي".

 

هل أغلقت قناة الفراعين بسبب تراكم الديون؟

ولفت توفيق عكاشةإلى أن البعض ربما يخيل إليه أن إغلاق قناة الفراعين جاء نتيجة ديون ولكن للأسف القناة لم يكن عليها مليم واحد لصالح مدينة الإنتاج الإعلامي أو النايل سات أو الجهات المؤجرة للقناة، والقناة كانت تملك كل أجهزتها وللأسف تم التحفظ عليها".

وتابع أنه حمل على كاهله دعم النظام قائلا في سبيل ذلك حملت كفني على يدي وطفت محافظات مصر جميعا وكنت مقتنع بما أديته في الدعوة لثورة 30 يونيو وإنهاء حكم الإخوان، ولكني فوجئت أن هناك رغبة في الاستئثار بكل شئ واستبعاد كل الداعمين وكل من وقف موقف رجولة وشهامة.

وتابع: "كل واحد حر في قراره معنا ومش هنفرض نفسنا على الناس، نقوم بدورنا كإعلاميين وسياسيين، وقمت بدوري كسياسي أولا ثم إعلامي، كنت أحلل وأوجه وأنقد ما بين وجهات النظر المختلفة وهذا لم يكن رائقا للقائمين على أمر البلاد، مش عايزين حد يعارضهم رافضين إن الواحد يقول كلمة الحق، وبعدين أن مكنتش بقول كلمة الحق ضد حد أنا كنت أقدم النصائح وأقول لهم رأيي وللأسف الشديد هما مكنش عجبهم هذا الوضع ومكنوش عايزين ذلك وتعرضت للسجن مرتين والتهم ليست تهم سياسية أو إعلامية وإنما تهم، تهمة وخلاص دخلت بها السجن مرتين، وبعد ذلك خرجت".
 

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