الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أوراق اللعبة السياسية اختلفت، توفيق عكاشة يكشف المتحكم في القرارات العالمية

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن المتحكم في القرارات العالمية حاليًا، مؤكدًا على اختلاف أوراق اللعبة السياسية في عام 2025 عنها في الأعوام من 1965 و1975، وأن الفارق يكمن في وجود 4 شركات اقتصادية عملاقة، تدير 85% من اقتصاد العالم، ولا توجد دولة باسم الاتحاد السوفيتي. 

4 شركات عملاقة تتحكم في اقتصاد العالم

 
وقال توفيق عكاشة عن اختلاف الأوراق السياسية هذا العام عن الماضي: "أوراق اللعبة السياسية فى ٢٠٢٥ تختلف كل الاختلاف عن أوراق اللعبة السياسية فى ١٩٧٥ و١٩٦٥ الفارق هو الشركات الاقتصادية الاربع العملاقة التى تدير اقتصاد ٨٥ فى المية من اقتصاد الأرض، كذلك لا يوجد الآن دولة باسم الاتحاد السوفيتي مع خالص تحياتى" 

 

الجدير بالذكر أن الأبحاث العالمية تكشف وجود مجموعة شركات ضخمة ومترابطة، تسيطر بشكل غير مباشر على حركات الاقتصاد العالمي، والأسواق المالية، والطاقة، والتكنولوجيا. 
وتضم قائمة أشهر الشركات الاقتصادية العالمية التي تعتبر "اللاعبين الكبار"، من أشهر هذه الشركات في مجال التكنولوجيا (آبل، ومايكروسوفت، وجوجل ألفابيت، وأمازون، وفيس بوك ميتا)، أما شركات النفط والطاقة، قلب الاقتصاد فتضم (أرامكو السعودية، وإكسون موبل، وشل بي بي، وتشيفرون)، أما الشركات الاستثمارية العملاقة فتضم (فاجنر وبلاك روك).

أهم الشركات العملاقة المتحكمة في العالم


في دراسة قام بها فريق في جامعة زيورخ عام 2011، اسمها: "The Network of Global Corporate Control"، استخدم فيها تحليل الشبكات لمتابعة 43,000 شركة متعددة الجنسيات، وجدت الدراسة أن 147 شركة فقط (بينهم 4 عمالقة استثماريين) يتحكموا في أغلب الشركات الكبيرة في العالم من خلال تداخلات الملكية.

شركات عالمية تتحكم في اقتصاد العالم، فيتو
شركات عالمية تتحكم في اقتصاد العالم، فيتو


وهذه الشركات الاقتصادية الأربع، اللي دايمًا يتكرر اسمهم في الحديث عن السيطرة على اقتصاد العالم، وهم (بلاك روك، أكبر شركة إدارة أصول في العالم، تتحكم في أصول أكثر من 10 تريليون دولارًا، وتستثمر في كل شيء: من آبل إلى شركات النفط والأسهم العالمية.
والشركة الثانية هي "فاجنر"، المنافس لـ بلاك روك، وتدير تريليونات من الدولارات، وغالبًا ما يكون لديها حصص مشتركة في نفس الشركات مع بلاك روك.  
أما الشركة الثالثة فهي "ستيت ستريت جلوبال أدفيزرز State Street Global Advisors"، شريك تالت في التحكم في الشركات الضخمة، وتدير أصول تقترب من 4 تريليون دولار.
والشركة الرابعة هي "Fidelity Investments "، العملاق الاستثماري الضخم، ولديها تأثير كبير في أسواق المال خصوصًا في أمريكا وأوروبا.

خطورة تركز الاقتصاد في يد الشركات العالمية


وتتحكم هذه الشركات في اقتصاد العالم عن طريق ملكيات كبيرة في أسهم الشركات (بنسب مؤثرة جدًا)، ويكون لها حق التصويت في مجالس الإدارة، وهي ذات تأثير غير مباشر على السياسات الاقتصادية والتوجهات، ويكون لهم تأثير قوى على قرارات الشركات.

بلاك روك تعمل في التريليونات، فيتو
بلاك روك تعمل في التريليونات، فيتو


وهناك من يري أن ذلك يمثل خطورة لأنه يخلق تركّز اقتصادي كبير، ويمنح عدد من الشركات التحكم في قرارات العالم، في يرى أخرين أن ذلك الأمر طبيعي لأنهم مجرد مديري أصول يستثمروا أموال الناس، وليست أموالهم الشخصية، وهذه الشركات لها تأثير عميق في الاقتصاد العالمي.
 

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