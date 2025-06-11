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ثقافة وفنون

عمليتان جراحيتان، تامر حسني يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لنجله آدم

تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل ونجلهما أدم، فيتو

كشف الفنان تامر حسني، عن التفاصيل الكاملة لتعرض نجله آدم لأزمة صحية أدت إلى إجرائه عمليتين جراحيتين بعد إصابته بانفجار في الزائدة الدودية.

 

تامر حسني يكشف تفاصيل تعرض نجله لأزمة صحية 

وقال تامر حسني: "إن نجله آدم في البداية كانت أعراض إصابته بسيطة“ أبرزها ارتفاع في درجة الحرارة”، وتطور الأمر وأصيب بانفجار في الزائدة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه ينتظر نتائج العمليتين الذي أجراهما نجله متمنيا أن يتخطى مرحلة الخطر.

ويتواجد في الوقت الحالي آدم نجل النجم تامر حسني بالعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية أجرى على إثرها أكثر من عملية جراحية.

في هذا السياق.. كشفت مصادر مقربة من تامر حسني: “أن نجل تامر حسني تعرض لانفجار في الزائدة، وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية عاجلة.. وقرر الأطباء نقله للعناية مرة أخرى”.

 

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