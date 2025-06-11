انفجار في الزائدة، تطورات الحالة الصحية لنجل تامر حسني

يتواجد في الوقت الحالي أدم نجل النجم تامر حسني بالعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية أجري علي إثرها أكثر من عملية جراحية.

الحالة الصحية لنجل تامر حسني

في هذا السياق.. كشفت مصادر مقربة من تامر حسني: “أن نجل تامر حسني تعرض لانفجار في الزائدة، وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية عاجلة.. وقرر الأطباء نقله للعناية مرة أخري”.

وطلبت بسمة بوسيل من خلال برنامج et بالعربي من الجمهور الدعاء بالشفاء لنجلها “آدم”.

رسالة اعتذار من تامر حسني لمحمد شاهين

ووجه الفنان تامر حسني، رسالة اعتذار للمطرب محمد شاهين لعدم حضوره حفل زفافه على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني بسبب مرض نجله “آدم”.

ونشر الفنان عبر ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام دعاء المطرب محمد شاهين بالشفاء لنجل نجم الجيل وقال: "يارب اشفي آدم تامر حسني واحفظه اللهم آمين يارب العالمين دعواتكم بالشفاء العاجل يارب"، ليرد تامر حسني قائلا: "متشكر يا عريس يا جميل سامحني مرض ابني وعملياته كنت سبب عدم مجيئي فرحك، بارك للعروسة ربنا يحرسكم ويسعدكم".

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