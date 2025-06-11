توفيق عكاشة يكشف شرط عودته للظهور على الشاشة من جديد (فيديو)

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن موقفه الحالي من العودة إلى الشاشة مجددًا بعد فترة غياب طويلة، وحقيقة رفضه العمل بقناة الحياة.

برنامج توفيق عكاشة بقناة الحياة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حافظ الميرازي على “يوتيوب”: "عندما خرجت من السجن، اشتغلت في قناة الحياة لمدة سنة كاملة وقدمت فيها برنامجي الذي يستخدم الناس الآن مقاطع كثيرة جدا من حلقاتي ويتحدثون على أنني ذكرت ما يحدث الآن".

موقف توفيق عكاشة من العودة للشاشة

وواصل توفيق عكاشة: "قالولي مدة البرنامج بقناة الحياة انتهت قلت لهم متشكرين والسلام عليكم ورحلت، وبعد ذلك حصل معايا مفاوضات متعددة بعد ذلك بفترة بحوالي سنة أوسنتين للعودة مرة أخرى لقناة الحياة ولكني اعتذرت واتخذت قرارا بيني وبين نفسي ألا أظهر إلا في المكان الذي تخرجت منه وهو التليفزيون المصري أو قناة الفراعين التي كانت ملكا للأسرة التي أنجبتني، ومن هنا ابتعدت وأفضل الابتعاد في الوقت الحالي".



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