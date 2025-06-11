الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توفيق عكاشة يكشف شرط عودته للظهور على الشاشة من جديد (فيديو)

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن موقفه الحالي من العودة إلى الشاشة مجددًا بعد فترة غياب طويلة، وحقيقة رفضه العمل بقناة الحياة.

 

برنامج توفيق عكاشة بقناة الحياة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حافظ الميرازي على “يوتيوب”: "عندما خرجت من السجن، اشتغلت في قناة الحياة لمدة سنة كاملة وقدمت فيها برنامجي الذي يستخدم الناس الآن مقاطع كثيرة جدا من حلقاتي ويتحدثون على أنني ذكرت ما يحدث الآن".

 

 

موقف توفيق عكاشة من العودة للشاشة

وواصل توفيق عكاشة: "قالولي مدة البرنامج بقناة الحياة انتهت قلت لهم متشكرين والسلام عليكم ورحلت، وبعد ذلك حصل معايا مفاوضات متعددة بعد ذلك بفترة بحوالي سنة أوسنتين للعودة مرة أخرى لقناة الحياة ولكني اعتذرت واتخذت قرارا بيني وبين نفسي ألا أظهر إلا في المكان الذي تخرجت منه وهو التليفزيون المصري أو قناة الفراعين التي كانت ملكا للأسرة التي أنجبتني، ومن هنا ابتعدت وأفضل الابتعاد في الوقت الحالي".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توفيق عكاشة الإعلامي توفيق عكاشة قناة الحياة قناة الفراعين حافظ المرازي

مواد متعلقة

أوراق اللعبة السياسية اختلفت، توفيق عكاشة يكشف المتحكم في القرارات العالمية

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

اتفاق تاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن السيادة على جبل طارق

ترامب يعلق على اعتذار إيلون ماسك منه

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

توفيق عكاشة يكشف شرط عودته للظهور على الشاشة من جديد (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للحجاج العائدين، الإفتاء توضح آداب الرجوع من الحج

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية