انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

كشف الإعلامي توفيق عكاشة موعد انتهاء الحرب على غزة، وسر تصريح حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن الحرب على غزة ستنتهي بعد شهرين، برسالة غامضة أشار إلى أن ما جاء في التصريحات بانتهاء الحرب يأتي وفقًا لما جاء عند اليهود في أسطورة "شمشون"، الشخصية اليهودية الأسطورية التي وردت في أساطير التوراة، أو ما يُعرف بـ"العهد القديم".

موعد انتهاء حرب غزة وخروج سكانها

وأشار توفيق عكاشة إلى أن الحرب على غزة ستنتهي بعد شهرين، وفقًا لأسطورة شمشون في العقيدة اليهودية، والتي تنتهي في الشهر 23 من الحرب، وهو ما صرحت به حكومة الاحتلال، الغريب أن عكاشة زعم أنه عند انتهاء الحرب على غزة سيكون بها سكان قليلون، أما باقي سكان غزة فسيخرجون منها.

وقال توفيق عكاشة في توقعه عن موعد انتهاء الحرب على غزة: "سوف تنتهي حرب غزة وفقًا لما جاء عند شمشون بعد شهرين لتكون أتمت 23 شهرًا لذلك تصريح الحكومة الإسرائيلية بأن الحرب سوف تنتهى بعد شهرين هو تصريح سوف يتم تنفيذه لأنه بعد شهرين تكون أتمت 23 شهر مثل شمشون، وسوف يكون بها عدد قليل من سكانها والباقي سيكون خرج منها"

وأثارت رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن خروج الفلسطينيين من غزة بعد انتهاء الحرب، جدلًا واسعًا ومخاوف، ليؤكد عدد من النشطاء الفلسطينيين أن ما يقال عن خروج أهل غزة منها مجرد تخمينات، وأنه لن يحدث، بعدما قدم أهلها أكثر من 53 ألف شهيد بينهم أطفال ونساء.

أسطورة شمشون في العقيدة اليهودية

جدير بالذكر أن شمشون هو شخصية أسطورية في العقيدة اليهودية، وردت ضمن العديد من الأساطير في كتاب العهد القديم، حيث تكشف أسطورة شمشون علاقة اليهود والاحتلال بشأن السيطرة على غزة، التي يتربص بها اليهود عبر الأزمان، لكي يثأروا من سكانها لأجل شمشون والاستيلاء عليها.

موعد انتهاء الحرب على غزة، فيتو



وزعم اليهود في "سفر القضاة"، في العقيدة اليهودية، أن الملائكة بشرت بـ "شمشون"، أنه سيكون له شأن كبير وسيمده الله بقوة هائلة تساعده على تخليص اليهود من الاضطهاد والعناء الذي يتعرضون له على أيدي الفلسطينيين في مدينة غزة عاصمة مملكتهم التي امتدت حوالي 6 قرون في الفترة بين القرن 12 قبل الميلاد والقرن السادس قبل الميلاد، بحسب الأسطورة والمزاعم اليهودية.

تذكر الأسطورة التوراتية أن قوة شمشون كانت خارقة، وتكمن في شعره الذي لم يقصه منذ ولادته، وأنه استطاع أن يقتل أسدًا بيديه، أثناء ذهابه للزواج من الفتاة الفلسطينية التي أحبها، وأن يقتل وحده ألفًا من الفلسطينيين مستعينًا بعظمة فك حمار، بعد فشل زواجه، وأنه تمكن من هدم المعبد على رأسه ورأس الفلسطينيين في غزة، بحسب مزاعم اليهود.

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