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ثقافة وفنون

بعد ظهوره في لقاء إعلامي مؤثر، الفنان يوسف فوزي حديث السوشيال ميديا

يوسف فوزي، فيتو
يوسف فوزي، فيتو

تصدر اسم الفنان يوسف فوزي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في لقاء إعلامي مؤثر كشف فيه عن تفاصيل حياته اليومية ومعاناته مع مرض الشلل الرعاش، الذي تمكن منه بشكل واضح.  

وظهر الفنان القدير متأثرًا بالمرض، حيث بدت عليه علامات التقدم في السن، وصعوبة في الحركة والكلام، مما أثار تعاطف الجمهور ومحبيه، الذي صاحب حديثهم عنه رسائل دعم ودعاء.  

والفنان القدير أصبح القرآن الكريم رفيقه في هذه الأوقات الصعبة كما يحرص على الصلاة ويتمنى أن يتذكره بالخير ويدعو له كل من يرى عملا له.

 الفنان يوسف فوزي 

 وكان الفنان يوسف فوزي، قد أُصيب بمرض الشلل الرعاش في يناير من عام 2020، ما دفعه إلى إعلان الاعتزال نهائيًا عن التمثيل، مكتفيا بالسنوات التي قضاها في التمثيل.

وولد يوسف فوزي في القاهرة عام 1945، لأب مصري وأم إنجليزية، كانت من أشهر جميلات عصرها، إذ حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936، وعملت كموديل، كما درست التمثيل في أحد معاهد لندن. 

تنقّلت والدته بين مصر وإنجلترا، أما والده فكان يعمل مهندس صوت في ستوديو مصر في الأربعينيات، مما يفسر النشأة الفنية التي ترعرع فيها يوسف. 

التحق بمدرسة الجلاء الخاصة، وكان من زملائه النجمين حسين فهمي ومصطفى فهمي. حصل لاحقًا على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة. وبدأ مسيرته الفنية عام 1982، وشارك في عشرات الأعمال المهمة، من أبرزها: النمر الأسود، حتى لا يطير الدخان، ظرف طارق، هوانم جاردن سيتي، وكانت آخر أعماله مسلسل “أرض النعام” عام 2015، وله أيضًا تجربة في التأليف من خلال فيلم “المنتقمون”.  

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