أخبار الحوادث اليوم، مصرع ربة منزل خنقًا على يد زوجها، القبض على عنصرين إجراميين بتهمة غسل 50 مليون جنيه،الداخلية ترسم الفرحة على وجوه سكان المناطق الحضارية الجديدة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتباهي بتصوير نفسه داخل الجراج الداخلي لأحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

لقي شاب مصرعه في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، إثر اعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه، نتيجة خلاف عائلي نشب بين الطرفين.

أقدم عامل على قتل زوجته خنقًا إثر خلافات أسرية متصاعدة فى ثالث أيام عيد الأضحى، في حادث مأساوي هز مركز بدر بالبحيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

واصلت وزارة الداخلية جهودها فى تعزيز وتحديث منظومة شرطة النجدة بجميع الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية؛ فى إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التى تنتهجها وزارة الداخلية لتحديث البنية التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

أطلقت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات سلع غذائية بالمجان" على قاطني المناطق الحضارية الجديدة (الأسمرات - أهالينا - المحروسة - روضة السيدة زينب - معًا - الخيالة) وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أنهى شاب حياة شقيقه الأكبر، فجر اليوم الأحد “ثالث أيام عيد الأضحى المبارك”، بقرية الحلة التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، إثر نشوب مشاجرة بينهما.

فتحت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، تحقيقًا موسعًا في واقعة مصرع شاب وإصابة 9 آخرين، إثر انهيار سقف مخزن جلود أثناء وجودهم بداخله، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.



أصيب 3 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين من الفيوم، بسبب الخلاف على ري الأرض الزراعية، بقرية خليل الجندي، التابعة لمركز إطسا، وتم نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج.

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق “السويس – العين السخنة”، أمام إحدى القرى السياحية، بإصابات متفرقة، من بينهم عدد من الأطفال.

شهدت منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان جريمة قتل مروعة، حيث لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بطعنة نافذة في القلب إثر مشاجرة اندلعت بين عائلتين.

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