النيابة تحقق في مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انهيار مخزن بكفر الدوار

فتحت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، تحقيقًا موسعًا في واقعة مصرع شاب وإصابة 9 آخرين، إثر انهيار سقف مخزن جلود أثناء وجودهم بداخله، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انهيار مخزن بكفر الدوار.. وقرارات عاجلة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يُفيد بانهيار سقف مخزن جلود على عدد من العاملين داخله، مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخرين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمد كمال، 30 عامًا، في موقع الحادث، بينما أُصيب 9 آخرون بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الرعاية الطبية.

وعلى الفور، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الانهيار لمعاينته، وأمرت بانتداب لجنة هندسية لمعاينة المخزن المنهار وبيان أسباب الانهيار ومدى مطابقة المبنى لاشتراطات السلامة المهنية واستدعاء مالك المخزن ومسئوليه لسماع أقوالهم حول ظروف تشغيل المكان وتراخيص البناء والتشغيل.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومدى وجود شبهة إهمال أو تقصير، وتشريح جثمان المتوفى بواسطة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، والاستماع لأقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الطبية، تمهيدًا لتحديد تسلسل الأحداث بدقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.