الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

جريمة عائلية تهز الحوامدية، مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، إثر اعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه، نتيجة خلاف عائلي نشب بين الطرفين.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل منزل بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين من خلال الفحص والتحريات أن شقيق المجني عليه هو من ارتكب الجريمة، بعد أن نشب بينهما خلاف تطور إلى مشادة حادة، انتهت بطعنة أودت بحياة الشاب في الحال.

تمت السيطرة على المتهم وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
 

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