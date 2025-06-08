مصرع ربة منزل خنقًا على يد زوجها بالبحيرة

أقدم عامل على قتل زوجته خنقًا إثر خلافات أسرية متصاعدة فى ثالث أيام عيد الأضحى، في حادث مأساوي هز مركز بدر بالبحيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

مصرع ربة منزل خنقًا على يد زوجها

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بالعثور على جثة ربة منزل في العقد الثاني من عمرها، داخل منزلها، وبها آثار إصابات حول الرقبة تشير إلى تعرضها للخنق.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث مكثف لكشف غموض الحادث. ضم الفريق العميد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي بمركز بدر، والمقدم أحمد حمدي مفتش المباحث، والمقدم كريم الخولي رئيس وحدة البحث الجنائي بمركز بدر.

أسفرت التحريات الأمنية الدقيقة عن كشف هوية الجاني، حيث تبين أن زوج المجني عليها هو من ارتكب الجريمة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن خلافات زوجية متكررة كانت وراء إقدام المتهم على التعدي على زوجته وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث سيتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات.

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