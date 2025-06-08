بالأسماء، إصابة 3 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين من الفيوم، بسبب الخلاف على ري الأرض الزراعية، بقرية خليل الجندي، التابعة لمركز إطسا، وتم نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج.

وتم فرض كردون أمني علي منازل العائلتين لمنع تجدد المشاجرة.

أسماء المصابين في مشاجرة بين عائلتين

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة اطسا، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية خليل الجندي بدائرة المركز، بسبب الخلاف علي أسبقية ري الأرض الزراعية، وأسفرت عن إصابة 3 اشخاص، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من "عصام اسماعيل محمد علي" 37 سنة مصاب بطلق ناري بالساقين، وربيع مصطفي محمود "45 سنة، مصاب بطلق ناري بالساعد الأيمن، "وخالد علاء سيد " 15 سنة مصاب بطلق ناري بالرقبة والصدر.

وأيضا إصابة " نادي عبد اللطيف محمد " 72 سنة بحالة إغماء وتم إسعافه في مكان الواقعة، ورفض نقله إلى المستشفى، ونقل باقي المصابين الي مستشفي اطسا المركزي لتلقي العلاج، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وضبط السلاح المستخدم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولت التحقيق.

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