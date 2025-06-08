قيد أمه بالحبل بسبب المخدرات، مقتل شاب على يد شقيقه في الأقصر

أنهى شاب حياة شقيقه الأكبر، فجر اليوم الأحد “ثالث أيام عيد الأضحى المبارك”، بقرية الحلة التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، إثر نشوب مشاجرة بينهما.

تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في الأقصر بسبب المخدرات



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة يفيد وصول شاب يدعى "أ ر ع" 35 سنة، عامل أجري، حاصل على دبلوم متوسط، جثة هامدة إلى مستشفى طيبة التخصصي، إثر إصابته بكسر في الجمجمة.



وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إسنا، إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، حيث تبين أن قرية الحلة التابعة لدائرة المركز، قد شهدت مشاجرة فجر اليوم بين شقيقين، هما المجني عليه وشقيقه الأصغر، "ع ر ع" 32 سنة، حاصل على إعدادية، حيث قام الأخير بضرب شقيقه الأكبر بواسطة "ماسورة مياه" على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف حاد وارتجاج في الجمجمة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى جثة هامدة، حيث تم إيداعه المشرحة.

وأفاد شهود عيان أن الأخ الأكبر المجني عليه، يعول 4 أطفال، ولديه توك توك ويعمل بمجال المعمار، نشبت بينه وبين شقيقه الأصغر، مشاجرة، موضحين أن هذا الأخ يتم علاجه في مصحة من إدمان المخدرات، وقبل الواقعة كان يحضر فرحًا بالمنطقة، حيث ذهب بعدها إلى والدته لطلب أموال، ولكنها رفضت إعطاءه، فقام بالاعتداء عليها وربطها بحبل، وعندما قدم الشقيق الأكبر المجني عليه إلى المنزل ووجد والدته على هذا الحال، قام بفك قيودها، في الوقت الذي عاد فيه الجاني وحاول ربط شقيقه أيضًا بهدف الحصول على أموال، ونشبت بينهما مشاجرة قام الجاني على إثرها بالاعتداء على شقيقه بـ"ماسوره مياه" على رأسه بعدة ضربات متعاقبة فقد على إثرها الوعي، وأوضح شهود العيان أن الجاني يعيش في منزل منفصل، وكان يشكل ذعرًا شديدا بين جيرانه بالمنطقة، بسبب المشاجرات المتكررة بينه وبين أهليته للحصول على الأموال.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا جهودها للكشف عن ملابسات الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيقات، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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