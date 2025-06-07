إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالفيوم

اصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم إسعاف للمصابين في مكان الحادث.

انقلاب سيارة أجرة ميكروباص علي الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما ادي الي انقلابها في نهر الشارع، وأصيب 8 أشخاص، وتم اسعافهم في مكان الحادث، وأزيلت آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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