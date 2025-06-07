السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالفيوم

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

اصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم إسعاف  للمصابين في مكان الحادث.

انقلاب سيارة أجرة ميكروباص علي الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات  شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي،  ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما ادي الي انقلابها في نهر الشارع، وأصيب  8 أشخاص، وتم اسعافهم في مكان الحادث، وأزيلت  آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

 

احتفالا بالعيد، قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام ينظم إفطارا للنزلاء

ضبط المتهم بقتل شاب من قرية كفر فزارة بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوى أسيوط الصحراوي الغربي أصيب 8 أشخاص النيابة العامة لمباشرة التحقيقات انقلاب سيارة ميكروباص سيارة أجرة ميكروباص غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالوادى الجديد

إصابة 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة في ترعة بطريق "شرشابة ـ طنطا"

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بطريق "شرشابة - طنطا"

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

الأكثر قراءة

الزمالك يرد على صفقة زيزو بالتفاوض مع نجم الأهلي في الموسم الجديد

7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى السبت و3 أسباب وراء اختلاف الموعد

إنشاء الجامعات الأهلية وقرارات رئاسية مهمة، آخر إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي

أخبار مصر: زيزو يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالزمالك، جبروت امرأة يهز قنا، زوجة مطرب شهير تستغيث على الهواء، الأرصاد تحذر

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم طارق حامد في الموسم الجديد

تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأعيرة في ثاني أيام عيد الأضحى

أسعار الفراخ اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى

تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أرقام في مشوار أحمد سيد زيزو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو فاتك حج هذا العام، عمل بسيط يعادل ثواب الفريضة مع العمرة

أبرزها رمي الجمرات، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أول أيام التشريق

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مميزة

المزيد
الجريدة الرسمية