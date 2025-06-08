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حقول البهجة، انطلاق موسم حصاد العنب في الأقصر وسط فرحة المزارعين والعمال (بث مباشر)

حصاد العنب بالأقصر،
حصاد العنب بالأقصر، فيتو

قدمت بوابة “فيتو” بثا مباشرا من داخل حقول العنب بمحافظة الأقصر رصدت فيه انطلاق موسم الحصاد وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين المزارعين والعمال.

بدء موسم حصاد العنب بالأقصر 

وموسم حصاد العنب يبدأ عادة منتصف شهر مايو، ويستمر حتى أواخر شهر يونيو، وتستمر عملية جني العنب يوميًا بدءًا من الساعة 3 فجرًا حتى الثامنة صباحًا، قبل ارتفاع درجات الحرارة، لكون قطف العنب لابد أن يتم في درجات حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية، ويتم حفظ العنب مباشرةً في برادات للحفاظ على درجة الحرارة القياسية المطلوبة.

 

وقال المهندس محمد علي العديسي: إن العنب بعد زراعته وقدوم موعد الحصاد فى نهاية شهر مايو يتم توفير العمالة اللازمة للجنى من السيدات والفتيات والشباب بمتابعة وقتية من المهندسين خلال الحصاد، ويتم تجميع كميات العنب في سيارات عبارة عن مبردات لكي يجرى نقلها لمركز التعبئة المتخصص في مدينة طيبة، حيث إن ذلك المركز متخصص فى جعل العنب يعيش أطول فترة ممكنة للتصدير للخارج ليعيش العنب فى درجة حرارة منخفضة جدا، حتى مرحلة التوريد للخارج لأجود الأصناف ليغزو العنب المصرى أسواق أوروبا.

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