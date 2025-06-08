الأحد 08 يونيو 2025
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محافظات

ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت مباحث البلينا بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط 6 من بينهم 2 مصابين من طرفي المشاجرة. 

 

ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بالبلينا بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز البلينا بين طرف أول: أحمد ش م ص 25 عامًا عامل، وشقيقه محمود 28 عاما عامل، وأمين ي ع ي 35عامًا عامل.
 

وطرف ثان: عبد العال ا ح ع 19 عامًا عامل مصابًا بجرح رضي وكدمة بالقدم اليمنى، ومحمد ا ع ا  20 عامًا عامل مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، وطارق ش ع ع 40 عامًا عامل.

 وتم ضبط طرفي المشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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