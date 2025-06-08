الداخلية: تحرير 135 مخالفة لمحال تجارية خالفت قرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بمواعيد الغلق المقررة؛ في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

مخالفة قرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء

وأسفرت جهود الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير 135 مخالفة ضد محال لم تلتزم بتنفيذ قرار الغلق في المواعيد المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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