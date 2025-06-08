الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

بسبب خلافات مالية، مقتل شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بحلوان

جثة
جثة

شهدت منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان جريمة قتل مروعة، حيث لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بطعنة نافذة في القلب إثر مشاجرة اندلعت بين عائلتين. 

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تفاصيل الجريمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من قسم شرطة حلوان، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة إلى المستشفى العام. التحقيقات الأولية أشارت إلى تعرضه للطعن خلال مشاجرة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات مالية متراكمة. وخلال هذه المشاجرة، أقدم أحد الأطراف على تسديد طعنة قاتلة للمجني عليه، أودت بحياته على الفور.

ضبط الجناة والتحقيقات مستمرة

بعد تقنين الإجراءات وتحديد أطراف المشاجرة، نجحت قوات مباحث القسم في إعداد الأكمنة اللازمة وتمكنت من إلقاء القبض على المتورطين في الحادث. تم التحفظ عليهم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة.

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