الأحد 08 يونيو 2025
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إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات  في حادثي مرور في الفيوم، وتم نقل المصابين الي  مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادثين، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

 تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم،  إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم بواسطة  4 سيارات إلى مستشفى الفيوم العام ، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي في مصرف للري

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي في مصرف مياه، علي الطريق الدائري لمدينة الفيوم، وعلي الفور  انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم انتشال السيارة من المصرف وتبين إصابة مواطن، وتم نقله الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج

 

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وتحرر محضرين بالواقعتين، وأحيلا الي النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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