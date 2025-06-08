الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية ترسم الفرحة على وجوه قاطني المناطق الحضارية الجديدة (صور)

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

أطلقت  وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية  "عبوات سلع غذائية بالمجان" على قاطني المناطق الحضارية الجديدة (الأسمرات - أهالينا - المحروسة - روضة السيدة زينب - معًا - الخيالة) وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.  

الداخلية توزع عبوات غذائية بالمجان
 

كما وفرت منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية اللحوم للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك بتخفيضات كبيرة حيث شهدت هذه المنافذ إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء إحتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة. 
  

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يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين  ، وتفعيل المبادرات الإنسانية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية بالمناطق الأولى بالرعاية؛ إستمرارًا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية  رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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