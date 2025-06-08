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حوادث

الداخلية: تطوير منظومة شرطة النجدة بمركبات حديثة وعناصر مدربة وسرعة الاستجابة للبلاغات

تطوير منظومة شرطة
تطوير منظومة شرطة النجدة بمركبات حديثة وعناصر مدربة، فيتو

واصلت وزارة الداخلية جهودها فى تعزيز وتحديث منظومة شرطة النجدة بجميع الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية؛ فى إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التى تنتهجها وزارة الداخلية لتحديث البنية التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت أعمال التطوير دعم شرطة النجدة بعناصر شرطية مدربة ومركبات حديثة مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن سرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات والتعامل الفورى معها، ونشر سيارات النجدة بنطاق جغرافى واسع يعزز من التواجد الأمنى الفعال فى كافة المناطق.

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إشادة المواطنين بسرعة الاستجابة وكفاءة الأداء

وقد لاقت منظومة شرطة النجدة فى صورتها المطورة إشادة واسعة من المواطنين، الذين أثنوا على سرعة استجابة القوات للبلاغات الطارئة وكفاءتهم فى التعامل معها، مؤكدين أن ذلك يعزز شعورهم بالأمان ويسهم فى ترسيخ الاستقرار فى مختلف أنحاء الجمهورية.

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