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حوادث

القبض على عنصرين إجراميين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
 

 

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 وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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