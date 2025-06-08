الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم مروع على طريق السويس – العين السخنة

حادث تصادم مروع على
حادث تصادم مروع على طريق السويس – العين السخنة

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم  بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق “السويس – العين السخنة”، أمام إحدى القرى السياحية، بإصابات متفرقة، من بينهم عدد من الأطفال.

حادث تصادم مروع على طريق السويس – العين السخنة

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق “السويس – العين السخنة”، أمام إحدى القرى السياحية، على الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية الى موقع الحادث للتعامل السريع مع المصابين.

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وكشفت الفحص المبدئى، أن التصادم كان مباشرًا بين السيارتين، اللتين كانتا تسيران على الطريق المجاور لإحدى القرى السياحية. 

وقد نتج عن هذا الاصطدام إصابة 18 شخصًا تم نقلهم على الفور إلى مجمع السويس الطبي، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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