الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتباهي بتصوير نفسه داخل الجراج الداخلي لأحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير المقطع خلال شهر يناير الماضي أثناء تواجده بالقسم لاستخراج أحد المصدرات الشرطية، موضحًا أنه أرسل الفيديو لمالك العقار الذي يقطن به، بهدف التباهي واستعراض النفوذ، في ظل خلافات بينهما على الشقة محل سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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