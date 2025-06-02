أخبار الحوادث اليوم، مصرع 3 أشخاص في حادث الواحات، تفاصيل واقعة سيدة مطعم "بوظة وبراد" بمدينة نصر،الإعدام لربة منزل وشابين بتهمة قتل زوجها

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل متهم بالتعدي على سيدة وتهديدها بسلاح أبيض في مطعم شهير بمدينة نصر.

أعلن مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج اكتمال الاستعدادات لتصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الطاهر، لأداء ركن الحج الأعظم.

شهد طريق الواحات، باتجاه القاهرة، صباح اليوم الاثنين، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 3 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل مواد بترولية وأخرى نقل بضائع، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم السيارتين بالكامل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط، مستريح 15 مايو لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها مقابل أرباح مالية.

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 22 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس، على طريق الإسماعيلية الدواويس الصحراوى نطاق مدينة القصاصين الجديدة.

فيديو إشهار السلاح في وجه سيدة، بث مطعم "بوظة وبراد" الشهير بمدينة نصر، والذي أتهم فيه عامل بالاعتداء على سيدة وتهديدها بسلاح أبيض، مقطع فيديو يظهر تفاصيل جديدة في الواقعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على شاب أقدم على قتل والده، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على "توك توك"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

لقي أشرف عطية أبو زيد عطية، مدير مدرسة عبد اللطيف الديب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية، محافظة الشرقية مصرعه إثر تعرضه لحادث سير أثناء عودته من عمله كرئيس للجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة كفر دبوس الإعدادية.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من حل لغز العثور على جثة شاب أفريقي في حالة تعفن ومكبل بالحبال، أسفل سرير داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن وراء الواقعة ثلاثة أشخاص من جنسيته ذاتها، أقدموا على الجريمة بدافع الشك في سرقته هاتف أحدهم.

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإعدام ربة منزل وشابين شنقًا، ومعاقبة ابنتها القاصر بالسجن لمدة 15 عامًا، وذلك بعد إدانتهم بقتل الزوج ووالد الطفلة المجني عليه، نتيجة سوء معاملته لهما، وذلك في إحدى قرى مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.







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