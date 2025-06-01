الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

اكتشاف خطأ في امتحان الدراسات لطلاب الإعدادية بالشرقية

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في بيان رسمي، أنه ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وجود تكرار في جزئية السؤال الرابع الفقرتين (أ) و(ب) في نموذج رقم (د) الخاص بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عن الفصل الدراسي الثاني – دور مايو 2025.

 

طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025

الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025، وأكدت المديرية في بيانها أنها تحرص على مصلحة الطلاب، موضحة أنه سيتم توزيع درجة الفقرتين (أ) و(ب) من السؤال الرابع على باقي أسئلة الامتحان، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا اليوم امتحاني الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية، في ثاني أيام امتحانات المواد الأساسية. 

وقد أبدى عدد من الطلاب استياءهم من مستوى امتحان الدراسات الاجتماعية، مؤكدين أن الأسئلة كانت طويلة وتحتاج إلى وقت أطول للتفكير، فيما وصفوا امتحان الجبر بأنه جاء في مستوى متوسط.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 أمس السبت الموافق 31 مايو 2025، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء.

 وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 بمادة العلوم. 

ويؤدي الامتحانات 154,275 طالبًا وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية في نطاق 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، عقب انتهاء لجان التصحيح من عملها.

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