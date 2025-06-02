مصرع مدير مدرسة في حادث سير أثناء عودته من لجنة امتحانات بالشرقية

لقي أشرف عطية أبو زيد عطية، مدير مدرسة عبد اللطيف الديب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية، محافظة الشرقية مصرعه إثر تعرضه لحادث سير أثناء عودته من عمله كرئيس للجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة كفر دبوس الإعدادية.

الحزن يخيم على الوسط التعليمي بإدارة ههيا

وخيم الحزن على الوسط التعليمي بإدارة ههيا، حيث كان الفقيد مثالًا للإخلاص والتفاني في أداء رسالته التربوية.

وفاة مدير مدرسة في حادث سير أثناء عودته من لجنة امتحانات بالشرقية،فيتو

وفي هذا السياق، صرح، مدير الإدارة التعليمية بههيا، قائلًا:"فقدنا اليوم قامة تربوية مخلصة، كانت نموذجًا في الالتزام والجدية. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان."

تتقدم إدارة ههيا التعليمية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد أشرف عطية أبو زيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

مديرية تعليم الشرقية تنعى مدير مدرسة عبد اللطيف الديب بعد وفاته في حادث أليم

نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة أشرف عطية أبوزيد عطية، مدير مدرسة عبد اللطيف الديب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية، والذي وافته المنية إثر حادث سير مأساوي أثناء عودته من أداء مهامه كرئيس لجنة امتحانات بمدرسة كفر دبوس الإعدادية.

وتقدّم محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، مشيدًا بتفانيه وإخلاصه في أداء واجبه المهني، مؤكّدًا أن الراحل كان مثالًا يحتذى في الالتزام والإنسانية، وترك أثرًا طيبًا في نفوس طلابه وزملائه.

كما شارك في تقديم العزاء وكيل المديرية، ومديرو عموم الإدارات التعليمية، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وفاة مدير مدرسة في حادث سير أثناء عودته من لجنة امتحانات بالشرقية،فيتو1

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية حول أداء امتحان الهندسة

أدى نحو 154 ألف و275 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025، في مادة الهندسة، أمام 818 لجنة إمتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتأمينية حرصًا على سير العملية الإمتحانية.

وأعرب عدد من الطلاب عن رضاهم حول مستوى أسئلة امتحان مادة «الهندسة»، لافتين أن الأسئلة جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، وأشار البعض الآخر إلى صعوبة بعض الأسئلة التي كانت تحتاج إلى التركيز في الإجابة عليها، فيما أكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت بشكل مباشر، عدا سؤالين أو ثلاثة أسئلة كانت تحتاج إلى بعض التركيز للوصول للإجابة النموذجية.

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