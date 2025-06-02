الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

ضبط مستريح 15 مايو بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

حبس
حبس

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط، مستريح 15 مايو لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها مقابل أرباح مالية.

استثمر  فلوسك أرباح 30%.. ضبط  مستريح 15 مايو للنصب والاحتيال على المواطنين 
استثمر  فلوسك أرباح 30%.. ضبط  مستريح 15 مايو للنصب والاحتيال على المواطنين 

 مستريح 15 مايو للنصب والاحتيال على المواطنين 

 

 

وتعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغات متعددة من مواطنين أفادوا بتعرضهم للاحتيال من قبل مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، حيث أوهمهم بقدرته على استثمار أموالهم وتحقيق أرباح مجزية، إلا أنه تهرب منهم وأغلق هاتفه، كما ترك محل سكنه هربًا من الملاحقة.

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وبتكثيف التحريات والفحص، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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