بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 22 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس، على طريق الإسماعيلية الدواويس الصحراوى نطاق مدينة القصاصين الجديدة.



إخطار بحادث تصادم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس على طريق الإسماعيلية الدواويس الصحراوي.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتبين مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس على طريق الإسماعيلية الدواويس الصحراوى نطاق مدينة القصاصين الجديدة.





وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم.



وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمد عثمان يوسف محمد، ذكر، 26 عامًا - جثة، دينا محمد عبداللطيف، أنثى، 26 عامًا - جثة.



فيما أصيب كل من:

إسلام محمد حسني محمد سليم، ذكر، 36 عامًا - جروح متفرقة بالجسم، مازن عبدالرحمن عبدالمنعم السيد، ذكر، 22 عامًا - اشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض.

أمنية محمد عبدالفتاح عيسى، أنثى، 32 عامًا - اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

هاجر محمد أحمد السيد، أنثى، 32 عامًا - اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

أحمد محمد سعد أحمد، ذكر، 23 عامًا - جرح بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

مني عمر عودة أبوزيد، أنثى، 49 عامًا - كدمة بالرقبة.

رضوى عبدالرحمن عبدالعزيز، أنثى، 21 عامًا - كدمات متفرقة.

نادين طارق محمود حسني علي، أنثى، 20 عامًا - جرح بالرأس وكدمة بالكتف الأيمن.

جودي أشرف عبدالستار، أنثى - كدمات متفرقة.

محمد محمد سليم محمد، ذكر، 46 عامًا - جرح بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

عصام هشام محمد عبداللطيف، ذكر، 13 عامًا - اشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة.

تقوى عماد محمد حسين، أنثى، 19 عامًا - كدمات وجروح بالرأس واشتباه كسر بالساقين.

صفاء محمد محمود، أنثى، 57 عامًا - كدمة بالصدر والرقبة.

نهال إبراهيم علي، أنثى، 24 عامًا - كدمات متفرقة.

شروق محمد علي، أنثى، 19 عامًا.

المدعوة شيماء نادي أحمد، أنثى، 22 عامًا - كدمات وسحجات متفرقة.

محمد سالم حامد، ذكر، 55 عامًا - جروح بالرأس.

إيمان إبراهيم محمد، أنثى، 23 عامًا - كدمات وسحجات متفرقة.

عماد إبراهيم أحمد علي، ذكر، 25 عامًا - سحجات واشتباه كسر بالقدمين.

سلامة علي محمد، ذكر - كدمات متفرقة.

حبيبة علي عبدالسلام، أنثى، 20 عامًا - كدمات متفرقة.

أيمن عبدالهادي عيد، ذكر، 38 عامًا - كدمات متفرقة واشتباه كسر بالقدمين.

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