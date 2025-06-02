الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل متهم بالتعدي على سيدة وتهديدها بسلاح أبيض في مطعم شهير بمدينة نصر. 

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو قصير، يظهر فيه شاب يتشاجر مع آخرين، ويحاول طردهم من داخل المحل الذى يعمل به، ثم أمسك بسكين كبير، وهدد به شخصا لم يظهر بوضوح فى الفيديو.. وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية المختصة، فحص مقطع الفيديو الذى انتشر على نطاق واسع، وتمكنت من تحديد المتورط فيه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يحمل الجنسية المصرية فيما تبين أن مدير المطعم يحمل الجنسية الفلسطينية ويعيش بطريقة غير قانونية وإقامته منتهية.. وأضافت التحريات أن سبب المشادة الكلامية التى تحولت إلى تلويح باستخدام السكين، هو طلب سيدة من القائمين على إدارة المطعم، فتح الطريق لأنهم أغلقوه من أمام المطعم، إلا أن العامل المتهم رفض طلبها ودخل معها فى مشادة، ثم هددها باستخدام سكين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


 

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مديرية أمن القاهرة مطعم بمدينة نصر الجنسية الفلسطينية

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