الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة في دمياط وتضبط المتورطين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، يظهر اعتداء شخصين بالضرب والسحل على طفلة بمحافظة دمياط، ما أثار موجة من الغضب والقلق بين رواد الإنترنت.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين جيران يقيمون بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، حيث نشبت مشاجرة بين طرفين:

الطرف الأول: طالبة، وشقيقها، ووالدتهما، وزوج والدتها، والطرف الثاني: عامل، وزوجته، ونجلهما

وأسفرت المشاجرة عن تبادل للسب والضرب بين الطرفين، ما نتج عنه إصابة الطفلة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفق ما ورد في التقرير الطبي، وتم تحرير عدة محاضر بالواقعة، ما تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وألقى رجال الشرطة القبض على طرفي المشاجرة في حينه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

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