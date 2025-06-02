الإعدام لربة منزل وشابين بتهمة قتل زوجها في الشرقية والسجن 15 عامًا لابنتها القاصر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإعدام ربة منزل وشابين شنقًا، ومعاقبة ابنتها القاصر بالسجن لمدة 15 عامًا، وذلك بعد إدانتهم بقتل الزوج ووالد الطفلة المجني عليه، نتيجة سوء معاملته لهما، وذلك في إحدى قرى مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

قتل زوج في الشرقية

صدر الحكم في القضية رقم 7461 لسنة 2024 جنايات مركز صان الحجر، والمقيدة برقم 3746 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين، وإسلام أحمد سرور، وأمانة سر أحمد غريب.

أسماء المتهمين في القضية:"أ.م.إ.م" – 46 عامًا – ربة منزل (الزوجة) "هـ.ك" – 15 عامًا – (الابنة القاصر)، "عبدالله ح.ع" – 21 عامًا – كهربائي، "محمد ع.م.ع" – 19 عامًا – نجار؛ جميعهم من مركز صان الحجر ومركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الجريمة كما وردت في أمر الإحالة

كشفت التحقيقات أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، المدعو "كامل ال." البالغ من العمر 65 عامًا، وذلك نتيجة الخلافات الأسرية وسوء المعاملة المستمرة من جانبه. وقام المتهمان الثالث والرابع بالتسلل إلى منزل المجني عليه بمساعدة الزوجة وابنتها، وتربصوا به أثناء نومه داخل المسكن، وانهالوا عليه بالضرب باستخدام "شومة" حتى فارق الحياة.

وأكدت النيابة العامة أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، ووفق تخطيط مُسبق بين الأطراف الأربعة، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة، والسجن 15 عامًا على المتهمة القاصر.

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