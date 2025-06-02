الإثنين 02 يونيو 2025
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فيديو جديد يكشف تفاصيل إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم "بوظة وبراد" بمدينة نصر

تفاصيل جديدة في حادث
تفاصيل جديدة في حادث بوظة وبراد، فيتو

فيديو إشهار السلاح في وجه سيدة، بث مطعم "بوظة وبراد" الشهير بمدينة نصر، والذي أتهم فيه عامل بالاعتداء على سيدة وتهديدها بسلاح أبيض، مقطع فيديو يظهر تفاصيل جديدة في الواقعة.

تفاصيل جديدة في حادثة بوظة وبراد

ويظهر المقطع الجديد، الذي رصدته كاميرات المطعم،  بداية المشكلة، عندما دخل المطعم رجل يطالب العمال بأن بفسحوا الطريق أمامه لعبور سيارته، لكن الأمر تفاقم ما دفع الرجل لرفع صوته، ثم بدأت المشاجرة بين الرجل والعاملين في المطعم، الأمر الذي دفع أحد العمال لحمل السلاح الأبيض.


ويظهر المقطع أيضًا محاولة العاملين وبعض المارة فض المشاجرة بين الرجل وبعض العاملين في المطعم، كان منهم العامل الذي أشهر السلاح الأبيض في وجه الرجل أثناء المشاجرة.

بوظة وبراد يعتذر للمصريين عن حادث حمل السلاح 


وكان محل "بوظة وبراد" أصدر بيانًا، لتوضيح الحادث المؤسف الذي وقع في أحد فروع المحل، والذي تضمن قيام أحد العاملين برفع سلاح أبيض في وجه شخص طالبهم بافساح الطريق لسيارته للمرور، مؤكدين رفض الإدارة هذا التصرف الذي لا يمثلهم.

المشاجرة التي وقعت في محل بوظة وبراد، فيتو
المشاجرة التي وقعت في محل بوظة وبراد، فيتو


وأشار المطعم في بيانه إلى أن الحادثة كانت نتيجة ما وصفوه بـ "سوء الفهم" صدرت في "لحظة غير مناسبة"، واصفين المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "لا يظهر الحادثة بشكل كامل"، وأن المشاجرة وقعت بين رجال فقط، ولم يتم الاعتداء على سيدات.


وأكد المطعم أن العامل الذي ظهر في المقطع مصري، وأن المسئولية فردية، وأنه تم التعامل مع الموقف بشكل فوري، وتم تسليم العامل للجهات المختصة.

وقدم مطعم "بوظة وبراد" في بيانه الاعتذار لكل من تأثر بهذا التصرف، بحسب البيان، قائلين: "نجدد محبتنا وامتناننا الكبير لمصر وشعبها الأصيل الذي احتضننا بمحبة منذ اليوم الأول. علاقتنا بالأشقاء المصريين علاقة أخوة وتقدير متبادل، ولا يمكن أن تهزها تصرفات فردية خارجة عن قيمنا".

القبض على عامل بوظة وبراد لرفعه السلاح الأبيض على سيدة

يذكر أن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عامل متهم بالتعدي على سيدة وتهديدها بسلاح أبيض في المطعم الشهير بمدينة نصر.

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو قصير، يظهر فيه شاب يتشاجر مع آخرين، ويحاول طردهم من داخل المحل الذى يعمل به، ثم أمسك بسكين كبير، وهدد به شخصا لم يظهر بوضوح فى الفيديو، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية المختصة، فحص مقطع الفيديو الذى انتشر على نطاق واسع، وتمكنت من تحديد المتورط فيه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يحمل الجنسية المصرية فيما تبين أن مدير المطعم يحمل الجنسية الفلسطينية ويعيش بطريقة غير قانونية وإقامته منتهية.

وأضافت التحريات أن سبب المشادة الكلامية التى تحولت إلى تلويح باستخدام السكين، هو طلب سيدة من القائمين على إدارة المطعم، فتح الطريق لأنهم أغلقوه من أمام المطعم، إلا أن العامل المتهم رفض طلبها ودخل معها فى مشادة، ثم هددها باستخدام سكين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

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