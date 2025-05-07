محافظ الإسماعيلية: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لموسم 2025 لـ22 ألف طن

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025 ليصل إلى 21 ألفا و997 طنا و179 كجم حتى الآن.

بيان استلام الأقماح

ومن جانبها قالت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال بيان أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2025 الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

تشكيل غرفة عمليات

موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

اجمالى ما تم توريده

مشيرة إلى أن ما تم توريده، 21 ألف و541 طن و611 كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان.

وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام 40 ألف و594 طن و800 كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ 33 ألف 829 فدان والمساحة التي تم حصادها حتى الآن 21 ألف 610 فدان.

موضحًا أن عدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي 40 أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية 26 حقل إرشادي، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر 4 وسدس 14 وسدس 15 وج 171.

وأكد "أكرم" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.





ووجَّه "أكرم" رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام 2025 برئاسته وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها.

وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 46 لسنة 2025 الصادر في 19 مارس 2025 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2025 وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 ليصبح سعر توريد الأردب 2200جنيهًا درجة نظافة أولى 2305 قيراط، و2150 جنيهًا درجة نظافة ثانية 23 قيراط، و2100جنيهًا درجة نظافة ثالثة 2205 قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 2205 قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.

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