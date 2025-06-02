الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

تفاصيل مصرع 3 أشخاص في حادث مروع واشتعال سيارة مواد بترولية بطريق الواحات

مصرع 3 أشخاص في حادث
مصرع 3 أشخاص في حادث مروع

شهد طريق الواحات، باتجاه القاهرة، صباح اليوم الاثنين، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 3 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل مواد بترولية وأخرى نقل بضائع، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم السيارتين بالكامل.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع التصادم، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران التي اندلعت عقب الحادث، ومنع امتدادها إلى السيارات الأخرى بالطريق.

وكشفت تحريات ومعاينة العقيد محمد أبو زيد، مفتش مباحث الواحات البحرية، أن الحادث نتج عنه وفاة سائق السيارة المحملة بالمواد البترولية، ومساعده، وسائق السيارة النقل الأخرى.

وأكدت التحريات أن اشتعال النيران في السيارة المحملة بالوقود عقب الاصطدام مباشرة حال دون تمكن الضحايا من النجاة، بسبب شدة الانفجار وسرعة الاشتعال.

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وتم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجة مستشفى الواحات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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حادث مروري حادث طريق الواحات طريق الواحات غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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