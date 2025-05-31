رئيس بعثة الحج: نتفقد أحوال ضيوف الرحمن في الفنادق على مدار الساعة

أكد مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية على تواجد ضباط البعثة على مدار الساعة بفنادق إقامة حجاج القرعة لتفقد أحوالهم والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم والتأكد من توافر كافة التسهيلات التي تكفل أداء مناسك الحج في سهولة ويسر والتعامل الفوري مع الحالات الإنسانية، في ظل منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كافه أوجه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام.

كما أوضح رئيس البعثة انه يتم تفقد العيادات الطبية التي أقامتها بعثة القرعة بالفنادق والتأكد من إمكانياتها وجاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية.



كما حرص اعضاء البعثة على الاستماع إلى آراء الحجاج، الذين أعربوا عن بالغ تقديرهم للجهود المبذولة من قِبل بعثة وزارة الداخلية، مشيدين بجودة الخدمات والتنظيم المتميز الذي لمسوه منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج القرعة، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية في أجواء إيمانية وآمنة.

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