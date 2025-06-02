الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة في حملات أمنية بعدة محافظات

عناصر إجرامية
عناصر إجرامية

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في حملات أمنية بعدة محافظات
مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في حملات أمنية بعدة محافظات

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة استعدادًا لترويجها، إلى جانب حيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة، حيث تبين أنهم من العناصر الجنائية شديدة الخطورة.

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تبادل إطلاق نار ومصرع عنصرين خطيرين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، محكوم عليهما بالسجن في جنايات متعددة تشمل (مخدرات – شروع في قتل – سرقة بالإكراه – سلاح ناري).

 

 

مضبوطات بقيمة تفوق 19 مليون جنيه

وتمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر، وعُثر بحوزتهم على نحو 333 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو)، 3 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش)

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 19 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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