رئيس بعثة الحج: اكتمال الاستعدادات لتصعيد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات

أعلن مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج اكتمال الاستعدادات لتصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الطاهر، لأداء ركن الحج الأعظم.

وقال رئيس البعثة إنه تم تجهيز الحافلات المخصصة لنقل الحجاج وإبلاغ الحجاج بموعد التحرك وتوزيع الوجبات الجافة عليهم وكذلك ٨ كوبونات لوجبات ساخنة في مخيمات منى.

وأشار إلى أنه تم إعداد وتجهيز مخيمات حجاج القرعة في عرفات ومنى بأفضل التجهيزات من تكييفات فريون و"صوفا بد" وأغطية وثلاجات ومبردات مياه مع إعداد دورات مياه وممرات مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أنه تم كذلك توفير عدد كاف من المقاعد البلاستيكية، والطاولات، والمظلات خارج كل مجموعة من الخيام فى عرفات، ليستخدمها الحجاج على مدار اليوم، بدلا من الجلوس داخل المخيم طوال الوقت، بالإضافة الى توفير ثلاجات مفتوحة على مدار ال24 ساعة، تحتوي على العصائر وزجاجات المياه المعدنية بالمجان للحجاج، لمساعدتهم على تحمل الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام؛ وذلك فضلا عن المشروبات الساخنة المجانية التي ستقدم للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة على مدار اليوم.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، حجاج بيت الله الحرام بالالتزام بالبقاء داخل مخيماتهم بمشعر عرفات، حتى لا يضلوا طريقهم عن المخيم، وكذلك التزامهم بالمساحة المخصصة لكل حاج بمشعر منى، وكذلك الالتزام بتعليمات ضباط وأعضاء البعثة، وتعليمات السلطات السعودية، والتى تهدف جميعها الى تيسير آداء المناسك على حجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم، وكذلك الالتزام بركوب الحافلات المخصصة لكل مجموعة من الحجاج أثناء النفرة وعدم النزول منها، إلا عقب الوصول الى مخيماتهم بمنى.

وأكد أن ضباط البعثة المصرية يعملون على مدار ٢٤ ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية التي أقامتها الوزارة للعمل على خدمة وراحة الحجاج موضحا ان الغرفة ستنتقل إلى عرفات ومنى لمتابعة الحجاج خلال أداء مناسك الحج.

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